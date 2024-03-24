Соловей (Минченя) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловей (Минченя) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1909

Дата смерти

08.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1909

Отец: Минченя Василий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
12.06.1941

Сын: Соловей Федор

Отец ребёнка: Соловей Иван

Рождение ребёнка
01.07.1943

Сын: Соловей Михаил

Отец ребёнка: Соловей Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловей Иван

Смерть
08.05.1978
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