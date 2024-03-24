Соловей (Минченя) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1909
Дата смерти08.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1909
Отец: Минченя Василий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
12.06.1941
Сын: Соловей Федор
Отец ребёнка: Соловей Иван
Рождение ребёнка
01.07.1943
Сын: Соловей Михаил
Отец ребёнка: Соловей Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловей Иван
Смерть
08.05.1978