Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Минченя Иосиф
Отец ребёнка: Минченя Василий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Черетун Елена
Отец ребёнка: Минченя Василий
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Соловей Мария
Отец ребёнка: Минченя Василий
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Минченя Василий
Рождение ребёнка
15.05.1918
Сын: Минченя Иван
Отец ребёнка: Минченя Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черетун Татьяна
Отец ребёнка: Минченя Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевич Екатерина
Отец ребёнка: Минченя Василий
Смерть
Около 1924