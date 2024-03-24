Черетун Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минченя Василий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
07.07.1930
Сын: Черетун Иван
Отец ребёнка: Черетун Павел
Рождение ребёнка
05.06.1933
Дочь: Минченя Ольга
Отец ребёнка: Черетун Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черетун Семен
Отец ребёнка: Черетун Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черетун Павел