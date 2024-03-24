Черетун Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черетун Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минченя Василий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
07.07.1930

Сын: Черетун Иван

Отец ребёнка: Черетун Павел

Рождение ребёнка
05.06.1933

Дочь: Минченя Ольга

Отец ребёнка: Черетун Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черетун Семен

Отец ребёнка: Черетун Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черетун Павел

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