Черетун Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1930
Дата смерти29.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1930
Отец: Черетун Павел
Мать: Черетун Татьяна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Черетун Мария
Рождение ребёнка
06.05.1965
Дочь: Войтко Лариса
Мать ребёнка: Черетун Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черетун Мария
Смерть
29.01.1992
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно