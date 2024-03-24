Черетун Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черетун Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1930

Дата смерти

29.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1930

Отец: Черетун Павел

Мать: Черетун Татьяна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Черетун Мария

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.05.1965

Дочь: Войтко Лариса

Мать ребёнка: Черетун Мария

Уречье, Любанский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черетун Мария

Смерть
29.01.1992
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Уречье, Любанский район, Минская область
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