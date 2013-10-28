Минченя (Черетун) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя (Черетун) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1933

Дата смерти

28.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1933

Отец: Черетун Павел

Мать: Черетун Татьяна

Рождение ребёнка
20.09.1961

Дочь: Бурмель Татьяна

Отец ребёнка: Минченя Михаил

Рождение ребёнка
04.04.1967

Дочь: Минченя Валентина

Отец ребёнка: Минченя Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Юрий

Отец ребёнка: Минченя Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Николай

Отец ребёнка: Минченя Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Александр

Отец ребёнка: Минченя Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минченя Михаил

Смерть
28.10.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крупеники, Любанский район, Минская область
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