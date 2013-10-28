Минченя (Черетун) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1933
Дата смерти28.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1933
Отец: Черетун Павел
Мать: Черетун Татьяна
Рождение ребёнка
20.09.1961
Дочь: Бурмель Татьяна
Отец ребёнка: Минченя Михаил
Рождение ребёнка
04.04.1967
Дочь: Минченя Валентина
Отец ребёнка: Минченя Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Юрий
Отец ребёнка: Минченя Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Николай
Отец ребёнка: Минченя Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Александр
Отец ребёнка: Минченя Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минченя Михаил
Смерть
28.10.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Крупеники, Любанский район, Минская область