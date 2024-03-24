Черетун (Минченя) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Минченя Василий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
27.02.1938
Дочь: Минченя Зинаида
Отец ребёнка: Черетун Павел
Крупеники, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.06.1944
Сын: Черетун Анатолий
Отец ребёнка: Черетун Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черетун Павел
Смерть
1978