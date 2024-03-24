Черетун (Минченя) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеретун (Минченя) Елена

Черетун (Минченя) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Минченя Василий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
27.02.1938

Дочь: Минченя Зинаида

Отец ребёнка: Черетун Павел

Крупеники, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.06.1944

Сын: Черетун Анатолий

Отец ребёнка: Черетун Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черетун Павел

Смерть
1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close