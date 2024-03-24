Минченя Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1918

Дата смерти

01.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1918

Отец: Минченя Василий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
09.09.1952

Дочь: Шайковская Валентина

Мать ребёнка: Минченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомич Нина

Мать ребёнка: Минченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Наталья

Мать ребёнка: Минченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухал Людмила

Мать ребёнка: Минченя Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минченя Анна

Смерть
01.01.1974
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