Минченя Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1918
Дата смерти01.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1918
Отец: Минченя Василий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
09.09.1952
Дочь: Шайковская Валентина
Мать ребёнка: Минченя Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомич Нина
Мать ребёнка: Минченя Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Наталья
Мать ребёнка: Минченя Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухал Людмила
Мать ребёнка: Минченя Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минченя Анна
Смерть
01.01.1974