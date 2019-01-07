Шайковская (Минченя) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайковская (Минченя) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1952

Дата смерти

07.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952

Отец: Минченя Иван

Мать: Минченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайковский Денис

Отец ребёнка: Шайковский Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шайковский Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайковский Анатолий

Смерть
07.01.2019
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