Шайковская (Минченя) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1952
Дата смерти07.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952
Отец: Минченя Иван
Мать: Минченя Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайковский Денис
Отец ребёнка: Шайковский Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шайковский Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайковский Анатолий
Смерть
07.01.2019