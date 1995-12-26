Минченя Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1919

Дата смерти

26.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1952

Дочь: Шайковская Валентина

Отец ребёнка: Минченя Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомич Нина

Отец ребёнка: Минченя Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Наталья

Отец ребёнка: Минченя Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухал Людмила

Отец ребёнка: Минченя Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минченя Иван

Смерть
26.12.1995
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