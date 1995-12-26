Минченя Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1919
Дата смерти26.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1952
Дочь: Шайковская Валентина
Отец ребёнка: Минченя Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомич Нина
Отец ребёнка: Минченя Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Наталья
Отец ребёнка: Минченя Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухал Людмила
Отец ребёнка: Минченя Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минченя Иван
Смерть
26.12.1995