Сельдев Георгий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения05.01.1912
Дата смерти12.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912
Рождение ребёнка
27.07.1940
Сын: Сельдев Виталий Георгиевич
Мать ребёнка: Сельдева Мария Федоровна
Военная служба
С Неизвестно по 29.06.1994
Выбыл с фронта в госпиталь в связи с ранением
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сельдева Мария Федоровна
Вступление в партию
Неизвестно
Смерть
12.03.1994
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область