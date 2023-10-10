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Сельдев Георгий Кузьмич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

05.01.1912

Дата смерти

12.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912

Отец: Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович

Мать: Сельдева Анисия Васильевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1940

Сын: Сельдев Виталий Георгиевич

Мать ребёнка: Сельдева Мария Федоровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Военная служба
С Неизвестно по 29.06.1994
Выбыл с фронта в госпиталь в связи с ранением
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сельдева Мария Федоровна

Вступление в партию
Неизвестно
Смерть
12.03.1994
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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