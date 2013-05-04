Сельдев Виталий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1940
Дата смерти04.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940
Отец: Сельдев Георгий Кузьмич
Мать: Сельдева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
29.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.05.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Буденновское кладбище