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Сельдев Виталий Георгиевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

27.07.1940

Дата смерти

04.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940

Отец: Сельдев Георгий Кузьмич

Мать: Сельдева Мария Федоровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
04.05.2013
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Буденновское кладбище
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