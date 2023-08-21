Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1922
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Замахаев Семен Андреевич
Рождение ребёнка
05.01.1912
Мать ребёнка: Сельдева Анисия Васильевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сельдев Андрей Кузьмич (?)
Мать ребёнка: Сельдева Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сельдев Николай Кузьмич (?)
Мать ребёнка: Сельдева Анисия Васильевна
Смерть
1922