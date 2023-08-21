Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Замахаев Семен Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Сельдев Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: Сельдева Анисия Васильевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сельдев Андрей Кузьмич (?)

Мать ребёнка: Сельдева Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сельдев Николай Кузьмич (?)

Мать ребёнка: Сельдева Анисия Васильевна

Смерть
1922
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