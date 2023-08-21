Сельдева (Синеглазова) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельдева (Синеглазова) Анисия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Синеглазов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Сельдев Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сельдев Андрей Кузьмич (?)

Отец ребёнка: Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сельдев Николай Кузьмич (?)

Отец ребёнка: Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельдев Кузьма Владимирович

Смерть
1952
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