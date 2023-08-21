Сельдева (Синеглазова) Анисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1952
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Синеглазов Василий
Рождение ребёнка
05.01.1912
Отец ребёнка: Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сельдев Андрей Кузьмич (?)
Отец ребёнка: Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сельдев Николай Кузьмич (?)
Отец ребёнка: Замахаев Степан (Стефанъ) Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952