Сельдева (Павлова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельдева (Павлова) Мария Федоровна

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Место рождения

Морозова, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

30.10.1915

Дата смерти

19.12.1987

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1915

Отец: Павлов Федор Павлович

Мать: Павлова Дарья Стефановна

Морозова, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.07.1940

Сын: Сельдев Виталий Георгиевич

Отец ребёнка: Сельдев Георгий Кузьмич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сельдев Георгий Кузьмич

Отбывание наказания
Неизвестно
Отбывание наказания
Неизвестно
Эвакуация
Неизвестно
В Ташкент на время ВОВ
Смерть
19.12.1987
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