Сельдева (Павлова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.10.1915
Дата смерти19.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1915
Отец: Павлов Федор Павлович
Мать: Павлова Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
27.07.1940
Сын: Сельдев Виталий Георгиевич
Отец ребёнка: Сельдев Георгий Кузьмич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сельдев Георгий Кузьмич
Отбывание наказания
Неизвестно
Отбывание наказания
Неизвестно
Эвакуация
Неизвестно
В Ташкент на время ВОВ
Смерть
19.12.1987