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Родченков Иван Иванович

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Родченков Иван Захарович

Мать: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Родченков Петр Иванович

Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Родченков Семен Иванович

Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Родченкова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Родченков Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Родченкова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Евдокия Никитична

Смерть
1834
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