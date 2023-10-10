Родченков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Родченкова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1819
Сын: Родченков Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Родченкова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834