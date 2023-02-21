Родченкова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Родченкова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Родченков Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Родченкова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно