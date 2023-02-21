Родченкова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Родченков Петр Иванович

Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Родченков Семен Иванович

Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Родченкова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Родченков Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Родченкова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Родченков Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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