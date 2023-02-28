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Родченков Семен Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Родченков Иван Иванович

Мать: Родченкова Евдокия Никитична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Родченкова Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Родченкова Матрена

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Родченкова Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Родченкова Матрена Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Родченкова Феоктиста Семеновна

Мать ребёнка: Родченкова Матрена Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Матрена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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