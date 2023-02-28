Родченков Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Родченкова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Родченкова Матрена
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Родченкова Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Родченкова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Родченкова Феоктиста Семеновна
Мать ребёнка: Родченкова Матрена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родченкова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно