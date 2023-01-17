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Родченков Петр Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Родченков Иван Иванович

Мать: Родченкова Евдокия Никитична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Родченкова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Родченкова Варвара Петровна

Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Родченков Касьян Петрович

Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Родченкова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Родченков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Родченков Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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