Родченков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Родченкова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Родченкова Варвара Петровна
Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Родченков Касьян Петрович
Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Родченкова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Родченков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Родченков Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Родченкова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно