Родченкова Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова Агафья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Родченкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Родченкова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Родченкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Родченков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Родченков Иван Иванович

Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Родченкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Родченков Василий Иванович

Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Иван Захарович

Смерть
Неизвестно
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