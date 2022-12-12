Родченкова Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Родченкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Родченкова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Родченкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Родченков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Родченкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Родченков Василий Иванович
Отец ребёнка: Родченков Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно