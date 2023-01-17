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Родченков Иван Захарович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Родченков Захар Кузьмич

Мать: Родченкова Х Григорьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Родченкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Родченкова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Родченкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Родченков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Родченков Иван Иванович

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Родченкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Родченков Василий Иванович

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Агафья Андреевна

Смерть
1785
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