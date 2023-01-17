Родченков Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Родченков Захар Кузьмич
Мать: Родченкова Х Григорьевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Родченкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Родченкова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Родченкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Родченков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Родченкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Родченков Василий Иванович
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785