Родченкова (Константинова (Костюченкова)) Х Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодченкова (Константинова (Костюченкова)) Х Григорьевна

Родченкова (Константинова (Костюченкова)) Х Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов (костюченков) Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Родченков Василий Захарович

Отец ребёнка: Родченков Захар Кузьмич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Родченков Иван Захарович

Отец ребёнка: Родченков Захар Кузьмич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Родченков Федор Захарович

Отец ребёнка: Родченков Захар Кузьмич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Захар Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close