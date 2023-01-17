Родченкова (Константинова (Костюченкова)) Х Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов (костюченков) Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Родченков Василий Захарович
Отец ребёнка: Родченков Захар Кузьмич
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Родченков Захар Кузьмич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Родченков Федор Захарович
Отец ребёнка: Родченков Захар Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно