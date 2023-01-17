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Родченков Захар Кузьмич

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Родченков Кузьма

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Родченков Василий Захарович

Мать ребёнка: Родченкова Х Григорьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Родченков Иван Захарович

Мать ребёнка: Родченкова Х Григорьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Родченков Федор Захарович

Мать ребёнка: Родченкова Х Григорьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Х Григорьевна

Смерть
1785
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