Родченков Захар Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Родченков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Родченков Василий Захарович
Мать ребёнка: Родченкова Х Григорьевна
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Родченкова Х Григорьевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Родченков Федор Захарович
Мать ребёнка: Родченкова Х Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родченкова Х Григорьевна
Смерть
1785