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Тулатов Бекир

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тулатов Аслан-Мурза

Мать: Тулатова Пашахан

Россия
Рождение ребёнка
20.08.1929

Сын: Тулатов Сосланбек

Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тулатов Гасан

Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)

Рождение ребёнка
1932

Сын: Тулатов Мамед

Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)

Рождение ребёнка
27.11.1936

Дочь: Караева Мадина

Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)

Рождение ребёнка
30.05.1938

Дочь: Доцоева Неля

Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)

Нахичевань, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Борис

Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Чермен

Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Аминат (Минка)

Смерть
1940
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