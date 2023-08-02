Тулатов Бекир
Место рожденияРоссия
Дата рождения1890
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Тулатов Аслан-Мурза
Мать: Тулатова Пашахан
Россия
Рождение ребёнка
20.08.1929
Сын: Тулатов Сосланбек
Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тулатов Гасан
Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)
Рождение ребёнка
1932
Сын: Тулатов Мамед
Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)
Рождение ребёнка
27.11.1936
Дочь: Караева Мадина
Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)
Рождение ребёнка
30.05.1938
Дочь: Доцоева Неля
Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)
Нахичевань, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Борис
Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Чермен
Мать ребёнка: Тулатова Аминат (Минка)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулатова Аминат (Минка)
Смерть
1940