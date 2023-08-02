Тулатов Аслан-Мурза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Тулатов Пшимахо
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тулатов Бекир
Мать ребёнка: Тулатова Пашахан
Россия
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тулатов Азамат-Гирей
Мать ребёнка: Тулатова Пашахан
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Абисалова Дина
Мать ребёнка: Тулатова Пашахан
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гутиева Аминат (Минка)
Мать ребёнка: Тулатова Пашахан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулатова Пашахан
Смерть
Неизвестно