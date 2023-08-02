Тулатов Аслан-Мурза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Аслан-Мурза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Тулатов Пшимахо

Мать: Тулатова Госакыз Эдыковна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тулатов Бекир

Мать ребёнка: Тулатова Пашахан

Россия
Рождение ребёнка
1896

Сын: Тулатов Азамат-Гирей

Мать ребёнка: Тулатова Пашахан

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Абисалова Дина

Мать ребёнка: Тулатова Пашахан

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гутиева Аминат (Минка)

Мать ребёнка: Тулатова Пашахан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Пашахан

Смерть
Неизвестно
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