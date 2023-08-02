Караева (Тулатова) Мадина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караева (Тулатова) Мадина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1936

Дата смерти

23.08.1979

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1936

Отец: Тулатов Бекир

Мать: Тулатова Аминат (Минка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караев Султан Темуркаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караев Султан Темуркаевич

Образование
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
23.08.1979
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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