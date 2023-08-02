Караева (Тулатова) Мадина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1936
Дата смерти23.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1936
Отец: Тулатов Бекир
Мать: Тулатова Аминат (Минка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караев Султан Темуркаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
23.08.1979
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика