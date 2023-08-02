Тулатова (Текаева) Аминат (Минка)
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.08.1909
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909
Отец: Текаев Азо
Мать: Текаева Аба
Россия
Рождение ребёнка
20.08.1929
Сын: Тулатов Сосланбек
Отец ребёнка: Тулатов Бекир
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тулатов Гасан
Отец ребёнка: Тулатов Бекир
Рождение ребёнка
1932
Сын: Тулатов Мамед
Отец ребёнка: Тулатов Бекир
Рождение ребёнка
27.11.1936
Дочь: Караева Мадина
Отец ребёнка: Тулатов Бекир
Рождение ребёнка
30.05.1938
Дочь: Доцоева Неля
Отец ребёнка: Тулатов Бекир
Нахичевань, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Борис
Отец ребёнка: Тулатов Бекир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Чермен
Отец ребёнка: Тулатов Бекир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Бекир
Смерть
1996