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Тулатов Гасан
Тулатов Гасан
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1931
Пол
Мужской
Отец
Тулатов Бекир
1890 г.р.
Мать
Тулатова (Текаева) Аминат (Минка)
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Тулатов Бекир
Мать:
Тулатова Аминат (Минка)
Смерть
1931
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