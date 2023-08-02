Тулатов Гасан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Гасан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Тулатов Бекир

Мать: Тулатова Аминат (Минка)

Смерть
1931
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