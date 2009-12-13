Доцоева (Тулатова) Неля
Место рожденияНахичевань, Азербайджан
Дата рождения30.05.1938
Дата смерти13.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1938
Отец: Тулатов Бекир
Мать: Тулатова Аминат (Минка)
Нахичевань, Азербайджан
Рождение ребёнка
28.12.1965
Рождение ребёнка
26.06.1968
Образование
1968
Северо-Осетинский медицинский институт
Рождение ребёнка
16.09.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доцоев Борис
Работа или профессия
Неизвестно
эпидемиолог, зав.эпидемиологическим отделом, главный эпидемиолог города
Смерть
13.12.2009
Похороны
14.12.2009
Восточное Кладбище