Доцоева (Тулатова) Неля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоева (Тулатова) Неля

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Место рождения

Нахичевань, Азербайджан

Дата рождения

30.05.1938

Дата смерти

13.12.2009

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1938

Отец: Тулатов Бекир

Мать: Тулатова Аминат (Минка)

Нахичевань, Азербайджан
Рождение ребёнка
28.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доцоев Борис

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
26.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доцоев Борис

Образование
1968
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Северо-Осетинский медицинский институт
Рождение ребёнка
16.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доцоев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доцоев Борис

Работа или профессия
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
эпидемиолог, зав.эпидемиологическим отделом, главный эпидемиолог города
Смерть
13.12.2009
Похороны
14.12.2009
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Восточное Кладбище
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