Доцоев Борис
Место рождения
Дата рождения01.12.1932
Дата смерти25.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1932
Отец: Доцоев Таймураз
Мать: Доцоева Надежда
по паспорту дата рождения 20 декабря 1932
Место жительства
1957
Рождение ребёнка
28.12.1965
Рождение ребёнка
26.06.1968
Рождение ребёнка
16.09.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доцоева Неля
Работа или профессия
Неизвестно
завод "Победит"
зам.начальника техснаба
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
неполное высшее
Смерть
25.04.2006
Похороны
27.04.2006
Восточное Кладбище