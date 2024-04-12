Доцоева (Бадриева) Надежда
Место рождения
Дата рождения08.03.1910
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910
Отец: Бадриев Алихан
Рождение ребёнка
01.12.1932
Сын: Доцоев Борис
Отец ребёнка: Доцоев Таймураз
по паспорту дата рождения 20 декабря 1932
Рождение ребёнка
26.03.1936
Сын: Доцоев Солтан
Отец ребёнка: Доцоев Таймураз
Рождение ребёнка
09.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доцоев Таймураз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доцоев Таймураз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Доцоев Таймураз
Похороны
03.06.1989
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Еврейское кладбище
Смерть
1989