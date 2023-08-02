Доцоев Таймураз
Место рожденияРоссия
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Доцоев Каурбек
Мать: Доцоев Ханиффа
Россия
Рождение ребёнка
01.12.1932
Сын: Доцоев Борис
Мать ребёнка: Доцоева Надежда
Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
по паспорту дата рождения 20 декабря 1932
Рождение ребёнка
26.03.1936
Сын: Доцоев Солтан
Мать ребёнка: Доцоева Надежда
Рождение ребёнка
09.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доцоева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доцоева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Доцоева Надежда
Военная служба
Неизвестно
Великая Отечественная война
Смерть
1942
пропал без вести