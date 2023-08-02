Тулатова (Жантиева) Пашахан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тулатов Бекир
Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза
Россия
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тулатов Азамат-Гирей
Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Абисалова Дина
Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гутиева Аминат (Минка)
Отец ребёнка: Тулатов Аслан-Мурза
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Аслан-Мурза
Смерть
Неизвестно