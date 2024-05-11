Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

17.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кротов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувагин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
22.12.1897

Сын: Шувагин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич

Югары, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1904

Дочь: (Шувагина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич

Югары, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Шкотова (Шувагина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич

Югары, Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шувагин Федор Петрович

Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич

Россия
Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: (Шувагина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич

Югары, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Шувагин Александр Петрович

Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич

Югары, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1924

Сын: Шувагин Павел Петрович

Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич

Смерть
17.12.1960

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