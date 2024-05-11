Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти17.12.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Кротов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1897
Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич
Югары, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1904
Дочь: (Шувагина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич
Югары, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Шкотова (Шувагина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич
Югары, Россия
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич
Россия
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: (Шувагина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич
Югары, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1916
Сын: Шувагин Александр Петрович
Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич
Югары, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1924
Отец ребёнка: Шувагин Петр Сергеевич
Смерть
17.12.1960