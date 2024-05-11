Кротов Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кротова) Пестемея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Егор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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