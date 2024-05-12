Шувагин Федор Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1907
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изюмова (Шувагина) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.07.1932
д. Югары, Варнавинского р-на, Горьковской обл
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шувагин Николай Федорович
Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна
Югары, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1949
Рождение ребёнка
25.05.1951
Россия
Смерть
1986