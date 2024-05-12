Шувагин Федор Петрович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагин Федор Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шувагин Петр Сергеевич

Мать: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изюмова (Шувагина) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

д. Югары, Варнавинского р-на, Горьковской обл
Рождение ребёнка
1936

Сын: Шувагин Николай Федорович

Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

Югары, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
25.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

Россия
Смерть
1986

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