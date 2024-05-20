Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.06.1911
Дата смерти11.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1911
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изюмова (Шувагина) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1932
д. Югары, Варнавинского р-на, Горьковской обл
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шувагин Николай Федорович
Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович
Югары, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1949
Рождение ребёнка
25.05.1951
Россия
Смерть
11.01.1976