Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна 14.06.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.06.1911

Дата смерти

11.01.1976

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1911

Отец: Малышев Алексей Нестерович

Мать: Малышева Наталья Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изюмова (Шувагина) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович

д. Югары, Варнавинского р-на, Горьковской обл
Рождение ребёнка
1936

Сын: Шувагин Николай Федорович

Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович

Югары, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович

Рождение ребёнка
25.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувагин Федор Петрович

Россия
Смерть
11.01.1976

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