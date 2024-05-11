Шувагин Петр Сергеевич 08.08.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШувагин Петр Сергеевич

Шувагин Петр Сергеевич

avatar

Место рождения

д. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области

Дата рождения

08.08.1877

Дата смерти

22.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1877

Отец: Шувагин Сергей Васильевич

Мать: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
портной
Рождение ребёнка
22.12.1897

Сын: Шувагин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Югары, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1904

Дочь: (Шувагина) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Югары, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Шкотова (Шувагина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Югары, Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шувагин Федор Петрович

Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: (Шувагина) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Югары, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Шувагин Александр Петрович

Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Югары, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1924

Сын: Шувагин Павел Петрович

Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Смерть
22.03.1945
д. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области

Мы используем куки для улучшения работы сайта.