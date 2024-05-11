Шувагин Петр Сергеевич
Место рожденияд. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Дата рождения08.08.1877
Дата смерти22.03.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1877
д. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Рождение ребёнка
22.12.1897
Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Югары, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1904
Дочь: (Шувагина) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Югары, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Шкотова (Шувагина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Югары, Россия
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: (Шувагина) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Югары, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1916
Сын: Шувагин Александр Петрович
Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Югары, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1924
Мать ребёнка: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна
Смерть
22.03.1945
д. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области