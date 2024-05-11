Шувагин Михаил Петрович 22.12.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагин Михаил Петрович

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Место рождения

Югары, Россия

Дата рождения

22.12.1897

Дата смерти

28.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897

Отец: Шувагин Петр Сергеевич

Мать: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Югары, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1923

Дочь: (Шувагина) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: ?

Югары, Россия
Рождение ребёнка
26.01.1925

Дочь: Мишунина (Шувагина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.09.1936

Дочь: (Шувагина) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: ?

Югары, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1936

Сын: Шувагин Николай Михайлович

Мать ребёнка: ?

п. Варнавино
Смерть
28.10.1983

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