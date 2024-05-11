Шувагин Михаил Петрович
Место рожденияЮгары, Россия
Дата рождения22.12.1897
Дата смерти28.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897
Югары, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1923
Дочь: (Шувагина) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: ?
Югары, Россия
Рождение ребёнка
26.01.1925
Дочь: Мишунина (Шувагина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.09.1936
Дочь: (Шувагина) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: ?
Югары, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1936
Сын: Шувагин Николай Михайлович
Мать ребёнка: ?
п. Варнавино
Смерть
28.10.1983