Шувагин Павел Петрович 07.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагин Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1924

Дата смерти

25.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1924

Отец: Шувагин Петр Сергеевич

Мать: Шувагина (Кротова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2000

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