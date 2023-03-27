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Авроров Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

08.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Авроров Осип Алексеевич

Мать: Авророва Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Авроров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Авророва Анна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Авроров Николай Иванович

Мать ребёнка: Авророва Анна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Авроров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Авророва Анна

во Владимирской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1883

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Авророва Анна

с. Климово, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вигилянская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Авророва Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авророва Анна

Смерть
08.12.1897
с. Климово, Муромский уезд, Владимирская губерния
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