Авроров Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти08.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Авророва Анна
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Авророва Анна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Авророва Анна
во Владимирской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1883
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Авророва Анна
с. Климово, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вигилянская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Авророва Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авророва Анна
Смерть
08.12.1897
с. Климово, Муромский уезд, Владимирская губерния