Авроров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти26.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Авроров Иван Осипович
Мать: Авророва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авророва Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1892
Сын: Авроров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Авророва Евдокия Константиновна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Авдакова (Авророва) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.04.1947
Похороны
1947
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/uchebnye_zavedenija/m/82-1-0-6623#:~:text=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%8... Показать все