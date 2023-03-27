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Авроров Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

26.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Авроров Иван Осипович

Мать: Авророва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авророва Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Авроров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Авророва Евдокия Константиновна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Авдакова (Авророва) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.04.1947
Похороны
1947
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/uchebnye_zavedenija/m/82-1-0-6623#:~:text=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%8... Показать все

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