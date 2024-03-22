Авроров Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1892
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1892
Рождение ребёнка
08.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авророва Т.А.
Ломоносов
Место жительства
Неизвестно
ул. Жуковского, д. 31
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Авроров Сергей Михайлович. Сын священника Сергиевской церкви г. Владимира. 3.09.1892. II отделение. СПб историко-филологический институт (?). Один из лучших учеников отделения, имеет хорошие способ... Показать все