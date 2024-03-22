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Авроров Сергей Михайлович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

03.09.1892

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1892

Отец: Авроров Михаил Иванович

Мать: Авророва Евдокия Константиновна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авророва Т.А.

Ломоносов
Место жительства
Неизвестно
ул. Жуковского, д. 31
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Авроров Сергей Михайлович. Сын священника Сергиевской церкви г. Владимира. 3.09.1892. II отделение. СПб историко-филологический институт (?). Один из лучших учеников отделения, имеет хорошие способ... Показать все
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