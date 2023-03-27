Авророва Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва Евдокия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

27.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Константин

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Авроров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Авроров Михаил Иванович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
08.04.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эвакуация из блокадного Ленинграда в Челябинск
Смерть
27.06.1957
г.Кохма, Ивановская обл.
Похороны
1957
г.Кохма, Ивановская обл.
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