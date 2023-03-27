Авророва Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти27.06.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Константин
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.09.1892
Сын: Авроров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Авроров Михаил Иванович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
08.04.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эвакуация из блокадного Ленинграда в Челябинск
Смерть
27.06.1957
г.Кохма, Ивановская обл.
Похороны
1957
г.Кохма, Ивановская обл.