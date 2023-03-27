Авдакова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти18.02.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Константин
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.11.1888
Сын: Авдаков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович
Ивановская область Вязниковский район город Вязники
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Карабинова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.06.1895
Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович
с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1898
Сын: Авдаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович
г. Кохма
Рождение ребёнка
1899
Сын: Авдаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович
с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1937
Кохма Шуйский уезд, Владимирская губерния
Похороны
Неизвестно
Кохма Шуйский уезд, Владимирской губернии