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Авдакова Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

18.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Константин

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Авдаков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович

Ивановская область Вязниковский район город Вязники
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Карабинова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.06.1895

Сын: Авдаков Семён Васильевич

Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович

с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Авдаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович

г. Кохма
Рождение ребёнка
1899

Сын: Авдаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Авдаков Василий Семёнович

с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдаков Василий Семёнович

Смерть
18.02.1937
Кохма Шуйский уезд, Владимирская губерния
Похороны
Неизвестно
Кохма Шуйский уезд, Владимирской губернии
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