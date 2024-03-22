Карабинова (Авдакова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабинова (Авдакова) Мария Васильевна

Карабинова (Авдакова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

01.11.1890

Дата смерти

04.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890

Отец: Авдаков Василий Семёнович

Мать: Авдакова Елена Константиновна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Карабинова Николай Иванович

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Судогда
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Карабинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Карабинов Констанин Иванович

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: Котомкина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Карабинов Константин Иванович

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

село Ликино Судогородского р-на Владимирской области
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Безверхая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Судогда
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Безверхая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1920

Дочь: Душенко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Судогда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1920

Дочь: Душенко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

г. Судогда Владимирской области
Рождение ребёнка
05.09.1922

Сын: Карабинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.09.1925

Сын: ?

Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабинов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
04.11.1970
г.Ярославль
Похороны
Неизвестно
к. песочное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close