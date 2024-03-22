Карабинова (Авдакова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1890
Дата смерти04.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890
Рождение ребёнка
01.10.1913
Сын: Карабинова Николай Иванович
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Судогда
Рождение ребёнка
01.10.1913
Сын: Карабинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Карабинов Констанин Иванович
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: Котомкина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Карабинов Константин Иванович
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
село Ликино Судогородского р-на Владимирской области
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Безверхая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Судогда
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Безверхая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1920
Дочь: Душенко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Судогда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1920
Дочь: Душенко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
г. Судогда Владимирской области
Рождение ребёнка
05.09.1922
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1925
Сын: ?
Отец ребёнка: Карабинов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
04.11.1970
г.Ярославль
Похороны
Неизвестно
к. песочное