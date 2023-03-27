Авдаков Константин Васильевич
Место рожденияИвановская область Вязниковский район город Вязники
Дата рождения01.11.1888
Дата смертиПосле 1964
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888
Ивановская область Вязниковский район город Вязники
Смерть
После 1964
г.Загорск
Похороны
Неизвестно
https://pamyat-naroda.su/person/recruitment/13887127
Похороны
Неизвестно
https://pamyat-naroda.su/guk/1063995975
Похороны
Неизвестно
https://1418museum.ru/heroes/25094563/