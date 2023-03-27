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Авдаков Константин Васильевич

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Место рождения

Ивановская область Вязниковский район город Вязники

Дата рождения

01.11.1888

Дата смерти

После 1964

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888

Отец: Авдаков Василий Семёнович

Мать: Авдакова Елена Константиновна

Ивановская область Вязниковский район город Вязники
Смерть
После 1964
г.Загорск
Похороны
Неизвестно
https://pamyat-naroda.su/person/recruitment/13887127
Похороны
Неизвестно
https://pamyat-naroda.su/guk/1063995975
Похороны
Неизвестно
https://1418museum.ru/heroes/25094563/
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