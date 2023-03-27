Авдаков Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1888
Сын: Авдаков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна
Ивановская область Вязниковский район город Вязники
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Карабинова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.06.1895
Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна
с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1898
Сын: Авдаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна
г. Кохма
Рождение ребёнка
1899
Сын: Авдаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна
с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
свещеннослужитель
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1922
г. Кохма
Похороны
Неизвестно
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/175/