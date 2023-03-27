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Авдаков Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Авдаков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна

Ивановская область Вязниковский район город Вязники
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Карабинова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.06.1895

Сын: Авдаков Семён Васильевич

Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна

с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Авдаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна

г. Кохма
Рождение ребёнка
1899

Сын: Авдаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Авдакова Елена Константиновна

с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдакова Елена Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
свещеннослужитель
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1922
г. Кохма
Похороны
Неизвестно
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/175/
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