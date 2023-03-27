Авдаков Николай Васильевич
Место рожденияс.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Дата рождения1899
Дата смертиПосле 1933
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1933
лагеря
Похороны
Неизвестно
https://ru.openlist.wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1899)