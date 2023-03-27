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Авдаков Николай Васильевич

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Место рождения

с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя

Дата рождения

1899

Дата смерти

После 1933

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Авдаков Василий Семёнович

Мать: Авдакова Елена Константиновна

с.Кохма, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1933
лагеря
Похороны
Неизвестно
https://ru.openlist.wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1899)
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