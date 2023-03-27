Карабинов Константин Иванович
Место рождениясело Ликино Судогородского р-на Владимирской области
Дата рождения1917
Дата смерти?.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
село Ликино Судогородского р-на Владимирской области
Бракосочетание
01.01.1942
Работа или профессия
Неизвестно
служитель церкви
Образование
Неизвестно
средне-техническое
Смерть
?.04.1984
Владимирская область, Судогодский район
Похороны
Неизвестно
д. Ликино