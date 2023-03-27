Карабинов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабинов Константин Иванович

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Место рождения

село Ликино Судогородского р-на Владимирской области

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Карабинов Иван Васильевич

Мать: Карабинова Мария Васильевна

село Ликино Судогородского р-на Владимирской области
Бракосочетание
01.01.1942

Жена: Карабинова Любовь Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
служитель церкви
Образование
Неизвестно
средне-техническое
Смерть
?.04.1984
Владимирская область, Судогодский район
Похороны
Неизвестно
д. Ликино
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