село Климово, село Климово, Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Климово

Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3418Климово, с. вл.при прудах и колодцах.242450173161Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Климовская волость
1155. Климово, село бывшее владельческое, дворов 54, жителей 326, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, ветряная мельница

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Булатниковская волость
3897Климово село47382148267

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Муромский район
2865Климоводеревня55°45'41°46'N-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Муромский муниципальный район, Ковардицкое сельское поселение
17644424186с Климовосело
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